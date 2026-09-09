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FONBET Кубок России. 3-й раунд. «Красное Знамя-СиндЕкат» сыграет против «СКА Хабаровск»

Расписание матчей медиакоманд в 4-м раунде FONBET Кубка России. FONBET Кубок России 4-й раунд 9 сентября, вторник ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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