Seahawks rule out broken hip for injured quarterback Sam Darnold

Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold did not fracture his hip, but he will need additional tests, coach Mike Macdonald told reporters.
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