Перу: Двое иностранных похитителей были ранены в перестрелке с полицией, когда полицейские проводили операцию по срыву планов по похищению бизнесмена в районе улиц Лос-Лаурелес и Камино-Реаль в Писко, департамент Ика, в утренние часы 10 сентября.