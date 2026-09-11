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Контрафронт

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Перу: Двое иностранных похитителей были ранены в перестрелке с полицией, когда полицейские проводили...

Перу: Двое иностранных похитителей были ранены в перестрелке с полицией, когда полицейские проводили операцию по срыву планов по похищению бизнесмена в районе улиц Лос-Лаурелес и Камино-Реаль в Писко, департамент Ика, в утренние часы 10 сентября.

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