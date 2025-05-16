Накануне Дня пионерии, который отмечается в нашей стране 19 мая, в Центре молодёжи состоялся круглый стол «Классные встречи».
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Накануне Дня пионерии, который отмечается в нашей стране 19 мая, в Центре молодёжи состоялся круглый стол «Классные встречи».