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«Мудрик может стать большой звездой. Наблюдать за ним сейчас интереснее всех в Англии». Казанский о вингере «Челси»

«Мудрик может стать большой звездой. Наблюдать за ним сейчас интереснее всех в Англии». Казанский о вингере «Челси»

Денис Казанский высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси». «Достаточно любопытный парень, всего 1,5 года в большом футболе.

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