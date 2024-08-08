Объем депозитов петербуржцев и жителей Ленобласти превысил отметку в 4 триллиона рублей

Об этом рассказали в Банке России Средства петербуржцев и жителей Ленинградской области, которые они хранят на банковских вкладах и счетах (без учета средств на счетах эскроу), на начало июля 2024 года составили 4,01 трлн рублей.
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