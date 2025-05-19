Сотрудники полиции и общественники провели встречу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Подмосковье

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г.о. Королёв провели встречу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые привлекают иностранных граждан к трудовой деятельности на территории города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Группы экстренного реагирования МЧС России на мотоциклах на страже безопасности России
- В Курской области сотрудники полиции установили подозреваемых в организации канала незаконной миграции
- Владимир Колокольцев и Улан Ниязбеков обсудили актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в правоохранительной сфере
Свежие комментарии