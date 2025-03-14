Россияне от 35 лет названы основной аудиторией сайтов знакомств

Большую часть всех пользователей дейтинг-сервисов (34%) составляет поколение X — люди в возрасте 35–44 лет, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Рекламной программатики» компании Platforma.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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