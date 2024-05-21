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Царьград

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Музей пермской гимназии Дягилева получит официальный статус

Музей пермской гимназии Дягилева получит официальный статус

Власти города также прокомментировали петицию о сохранении «Дома Дягилева».В Перми департамент ответил на претензии, высказанные авторами онлайн-петиции, направленной на сохранение гимназии и дома-музея Сергея Дягилева.

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