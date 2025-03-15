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Царьград

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Русским закроют въезд в США по туристическим и иммиграционным визам

Русским закроют въезд в США по туристическим и иммиграционным визам

Госдеп США разработал проект запрета на въезд в страну для граждан "неблагонадежных" стран.В скором времени, возможно, граждане России не смогут получить визу на въезд в США.

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