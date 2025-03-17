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Ковальчук о Мичкове: «Если он выдержит давление со стороны Тортореллы, все будет в порядке. Но такой стресс может надломить его уверенность. К счастью, там есть Знарок»

20-летний дебютант «Филадельфии» набрал 47 (20+27) очков в 66 играх в регулярном чеспионате НХЛ при полезности «минус 16» и среднем времени на льду 16:15.

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