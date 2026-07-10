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«Мы должны поставить токсичную Россию на место» – экс-стратег НАТО

«Мы должны поставить токсичную Россию на место» – экс-стратег НАТО

Страны НАТО должны продолжать финансирование антироссийской войны и поддерживать санкции. Об этом на канале «DW на русском» (нежелательная в РФ медиа группа) заявила экс-стратег НАТО Штефани Бабст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
С ТАКОЙ РОЖЕЙ ТОЛЬКО И СТАВИТЬ РОССИЮ НА СВОЁ МЕСТО!😱👈👀 Она сама наверное не поняла о чём сказала!😜👈👀
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4 н.