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О справедливости

Некоторые   пишут,  что   главным    моментом  пресс-конференции  В.  Путина    после  саммита  БРИКС  был   диалог   о  справедливости,  когда    западный  дурналист   спросил: "Девиз российского председательства в БРИКС включает понятия справедливости и безопасности.

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