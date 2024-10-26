Некоторые пишут, что главным моментом пресс-конференции В. Путина после саммита БРИКС был диалог о справедливости, когда западный дурналист спросил: "Девиз российского председательства в БРИКС включает понятия справедливости и безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии