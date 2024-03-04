Усадьба в селе «Высокое» попала в топ-7 заброшенных в России

Никто не устраивает там званые ужины уже долгие годы Территория этих комплексов, некогда принимавшихся в своих стенах большое количество гостей за зваными ужинами, сегодня буквально разрушается на глазах.
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