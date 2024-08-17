Минобороны РФ серьезно оценивает данные о планах Киева ударить по Курской АЭС

ТАСС/Владимир Гердо Министерство обороны Россиии с надлежащей серьезностью оценивает данные о подготовке Киева к нанесению удара по Курской атомной электростанции, сообщили 17 августа в пресс-службе ведомства.
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