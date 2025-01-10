США введут санкции против МУС

США введут санкции против МУСПалата представителей США проголосовала за законопроект о санкциях в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в связи с его решением выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, пишет The Times of Israel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии