Названа средняя стоимость отдыха на курортах России летом 2024 года

По данным АТА, за неделю отдыха на русских курортах можно потратить порядка 70 тыс рублейИсполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала в пресс-центре "Известий", что средний чек на недельный отдых по России составляет 70 тыс рублей.