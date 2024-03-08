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Евролига. «Панатинаикос» – «Виллербан», «Милан» сыграет с «Партизаном»

Греческий «Панатинаикос» примет французский «Виллербан», испанская «Баскония» встретится с немецкой «Альбой».

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