Политика как он...
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Политика как она есть

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Чей голос звучит в нашей голове, когда мы читаем про себя

Чей голос звучит в нашей голове, когда мы читаем про себя

Когда мы читаем вслух, мы слышим свой голос. Но что происходит, когда мы читаем про себя? Чей голос звучит в нашей голове? Этот феномен известен как внутренняя речь или внутренний голос.

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