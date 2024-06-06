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Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка: внутри проложены трубы

Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка: внутри проложены трубы

Знаменитый водопад Юньтай в Китае привлек еще больше внимание после недавних публикаций в прессе. Величественный поток воды, рушащийся с высоты в 314 метров, вполне может оказаться поддельным — об этом свидетельствует видео, предоставленное очевидцем.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Ну, нормально: а нехрен только брать милости у природы: надо же и что-то давать к этой милости. 😁
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17 час.
мв
михаил валеев
Зачем? Ну в магазине обвесили понятно! Красиво же? Разоблачители хреновы.
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17 час.
ВО
Виктор Окунев
Вот именно, зачем разоблачать. Красиво же, зачем ждать милостыню от природы. Люди идут посмотреть на это чудо. Пусть и рукотворное. Захотел включил, захотел выключил...
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16 час.

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