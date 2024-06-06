Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка: внутри проложены трубы

Знаменитый водопад Юньтай в Китае привлек еще больше внимание после недавних публикаций в прессе. Величественный поток воды, рушащийся с высоты в 314 метров, вполне может оказаться поддельным — об этом свидетельствует видео, предоставленное очевидцем.
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