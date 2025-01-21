Трамп совместил свой праздник с унижением Европы

Список приглашенных на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа показывает, что президентство это станет конфликтным для многих союзников Америки от Брюсселя до Киева.
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