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Трамп совместил свой праздник с унижением Европы

Трамп совместил свой праздник с унижением Европы

  Список приглашенных на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа показывает, что президентство это станет конфликтным для многих союзников Америки от Брюсселя до Киева.

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