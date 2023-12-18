В Пермском крае двое подростков предстанут перед судом за поджоги

Полиция проводит мероприятия по розыску лиц, совершивших поджог.В Чайковском округе завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 15-летних местных жителей, которые обвиняются в поджогах чужого имущества.
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