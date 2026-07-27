Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

ЦАХАЛ сообщил о задержании свыше 130 палестинцев, подозреваемых в терроризме

ЦАХАЛ сообщил о задержании свыше 130 палестинцев, подозреваемых в терроризме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие выходные задержала более 130 разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в ходе операций на Западном берегу реки Иордан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии