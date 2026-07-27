ЦАХАЛ сообщил о задержании свыше 130 палестинцев, подозреваемых в терроризме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие выходные задержала более 130 разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в ходе операций на Западном берегу реки Иордан.
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