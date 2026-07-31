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Операционный директор ФИФА Лямур раскритиковал план Инфантино по продаже прав на ЧМ: «Проект не должен быть реализован. Если это означает, что я потеряю работу, то так тому и быть»

Главный операционный директор ФИФА Кевин Лямур заявил, что сотрудники были «обмануты» в результате отсутствия открытости со стороны Инфантино при разработке схемы продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам и «заслуживают большего, чем презрение и запугивание».

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