Архитектор, отвечающий за красоту в Барнауле, возглавил рейтинг алтайских бизнесменов

Александр Деринг принимает участие в заседаниях градсовета, на котором определяют, как будут выглядеть новостройки в Барнауле Барнаульский архитектор Александр Деринг возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2023 года, сообщает "Атмосфера".
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