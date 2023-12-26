Архитектор, отвечающий за красоту в Барнауле, возглавил рейтинг алтайских бизнесменов

Александр Деринг принимает участие в заседаниях градсовета, на котором определяют, как будут выглядеть новостройки в Барнауле Барнаульский архитектор Александр Деринг возглавил медиарейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2023 года, сообщает "Атмосфера".