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Элина Свитолина: «Благодарю наших парней и девушек, которые защищают Родину»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала ситуацию на Украине. «Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира.

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