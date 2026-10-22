НАТО позволит Киеву закупать оружие и оборудование через агентство снабжения, что может ускорить поставки и снизить расходы, сообщила директор по поддержке операций агентства Североатлантического альянса по обеспечению и закупкам (NSPA) Жаклин Борсбом.
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