«Зенит» может купить игрока «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича, в петербургском клубе он будет получать 3 миллиона евро за сезон

Футболист играет за итальянский клуб с зимы 2023 года «Зенит» может купить полузащитника сборной Сербии и итальянского «Торино» Ивана Илича и предложить ему зарплату 3 миллиона евро за сезон Это стало известно Gazzetta Granata от своего источника.
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