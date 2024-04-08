Обвиняемые в совершении теракта в Crocus City Hall назвали имя связного

Кадры допросов обвиняемых показали в эфире «Первого канала». По их информации, указания им давал некто под именем Сайфулло, он же определил место атаки, снабдил нападавших оружием и велел им после совершения преступления ехать на Украину, где им обещали выплатить по миллиону рублей каждомуОбвиняемые в совершении теракта в Crocus City Hall сообщили, что указания им давал некто под именем Сайфулло, он же определил место атаки.