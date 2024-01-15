Зима, холода: Энергетики Дагестана обратились к майнерам

С наступлением холодов стабильность энергетических систем начинает прямо влиять на безопасность. Выход из строя линий и оборудования может не только лишить людей комфорта, но и создает угрозу жизни и здоровью.
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