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Думфрис о пенальти в матче с Англией: «Беру на себя ответственность. Контакт был, но не намеренный»

Думфрис о пенальти в матче с Англией: «Беру на себя ответственность. Контакт был, но не намеренный»

Сборная Нидерландов уступила команде Англии со счетом 1:2 в полуфинале Евро-2024. В первом тайме арбитр Феликс Цвайер назначил 11-метровый за фол Думфриса на Харри Кейне.

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