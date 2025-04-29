Бывшему президенту России Дмитрию Медведеву во время инспекции новых образцов российских вооружений показали безымянное оружие.
Британия в панике от новой российской ракеты. "Таинственная и ужасная"
Комментарии
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Балу -
Всё как обычно в стиле "хайли-лайкли", но если бритты при этом гадят себе в штаны, то положительный эффект от их же собственной брехни присутствует...
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14 час.
Анатолий Анатольев
Когда уже Англию УМОИМ???????!
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13 час.
Юрий Золотарев
Да! Если "англичанка гадит", но при этом "гадит" себе в штаны, то это НОРМАЛЬНО!!
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2 час.
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