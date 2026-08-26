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«Брат мой, прости меня»: пользователи устроили флешмоб посвященный тиммейтам, покинувшим этот мир

«Брат мой, прости меня»: пользователи устроили флешмоб посвященный тиммейтам, покинувшим этот мир

Комментарии к одному видео превратились в доску памяти лучшим временам. фото: AIПользователь с ником Рожок выложил в известной запрещенной соцсети лиричный рилс с напарником по игре, который попросил автора сыграть «еще одну катку».

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