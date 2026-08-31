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Царьград

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Педро Санчес обвинил Россию в миграционном кризисе в Испании

Педро Санчес обвинил Россию в миграционном кризисе в Испании

Премьер Испании Педро Санчес допустил роль России в кризисе мигрантов после 31 июля. Сеута столкнулась с массовым наплывом мигрантов из Марокко — около 72 тысяч.

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