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Малком начал с 5+1 в Саудовской Аравии, хотя котируется только третьим бомбардиром

Малком забил три гола в первой игре в чемпионате Саудовской Аравии. Полузащитник «Аль-Хилаля» трижды поразил ворота «Абхи» (3:1, второй тайм) в 1-м туре лиги.

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