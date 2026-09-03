«Мягкая сила» России в Абхазии: ожидание и реальность

26 августа в центре города Сухуми, на площади Свободы, проходил большой праздник, демонстративно построенный вокруг российско-абхазской дружбы и годовщины признания Россией независимости Абхазии.
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Вот какого фуя вы туда едете? Сходите в зоопарк посмотрите на приматов эффект впечатления те же риска ноль. Ну а если адреналин нужен съездите на Украину.
Оставить этих дармоедов лет на пять без Российской поддержки, на коленях приползут, или станут колонией турков, грузин, там им и место!!! Пусть их другие содержат, 30 лет прошло а эти дикари и ныне в разрухе живут.
Помимо действий со стороны России,нужно нашим людям прекращать поездки на ту территорию!!!Там либо вирус или какое то неизвестное заболевание можно подцепить,отравится их чачей,либо уехать побитым и недовольным от их отдыха и приёма,либо вообще не приехать!!!Едут рискованные люди!!!
"Мягкая сила"-это как? Мы их газетой , они нас утюгом?😂
это халявщики, только дай дай..
А зачем туда поехали? Негатива мало? Решили на себе испытать?