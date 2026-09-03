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«Мягкая сила» России в Абхазии: ожидание и реальность

«Мягкая сила» России в Абхазии: ожидание и реальность

26 августа в центре города Сухуми, на площади Свободы, проходил большой праздник, демонстративно построенный вокруг российско-абхазской дружбы и годовщины признания Россией независимости Абхазии.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Мура
Мура

Оставить этих дармоедов лет на пять без Российской поддержки, на коленях приползут, или станут колонией турков, грузин, там им и место!!! Пусть их другие содержат, 30 лет прошло а эти дикари и ныне в разрухе живут.

Профиль пользователя Николай Артамонов
Николай Артамонов

Помимо действий со стороны России,нужно нашим людям прекращать поездки на ту территорию!!!Там либо вирус или какое то неизвестное заболевание можно подцепить,отравится их чачей,либо уехать побитым и недовольным от их отдыха и приёма,либо вообще не приехать!!!Едут рискованные люди!!!