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Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру

Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру

Сотрудничество военных разных стран говорит об их стремлении к миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами иностранных делегаций принимающих участие в праздновании дня ВМФ РФ.

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