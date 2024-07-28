Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру

Сотрудничество военных разных стран говорит об их стремлении к миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами иностранных делегаций принимающих участие в праздновании дня ВМФ РФ.
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