Очередное «достижение» Шольца: рекордное число пенсионеров Германии живет за чертой бедности

Близятся федеральные выборы в Германии, а правящая коалиция практически посыпалась на фоне снежного кома проблем, являющихся не грузом прошлого правительства, а уже последствиями деятельности нынешнего, отличившегося только негативом во время своего срока.
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