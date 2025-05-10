Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Читал эту книгу в детстве... Даже не верится, что о ней вспомнили....В Нижегородском т...
  • Vladimir Lioubimcev
    А дочери что, не могли повлиять на папу, чтобы он не разводился с мамой и не бросал их одних?!!....Шоумен Михаил Гал...
  • Vladimir Lioubimcev
    Варвары гребанные!! Столько дураков...Тьфу!!Неизвестные разгр...

Нижегородские кадеты впервые приняли участие в военном параде в Минске

Нижегородские кадеты впервые приняли участие в военном параде в Минске

Впервые 55 учащихся Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф. приняли участие в военном параде в Минске, посвященном 80‑й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх