Аргументы и Факты

48 933 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • galina kalenskaja
    бросьте клич - вывезите в россию, глядишь и разберут в семьи бедолажек . Я бы взяла кошечку...В Шебекино волонт...
  • Надежда Никитина
    Лишь бы выжил, все же 100% ожогов это плохо. Помоги ему Господи. А, тварь, надеюсь, жестко накажут.Врачи продолжают ...
  • Надежда Никитина
    Было бы очень не плохо, только как.Захарова: реакция...

Россия развернет группировку спутников и посоперничает с проектом Starlink

Россия развернет группировку спутников и посоперничает с проектом Starlink

Россия развернет группировку спутников и посоперничает с проектом Starlink Илона Маска, а также создаст собственную орбитальную станцию взамен Международной космической станции (МКС), из проекта которой Москва выйдет в 2028 году, сообщает URA.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх