Россия развернет группировку спутников и посоперничает с проектом Starlink Илона Маска, а также создаст собственную орбитальную станцию взамен Международной космической станции (МКС), из проекта которой Москва выйдет в 2028 году, сообщает URA.
Россия развернет группировку спутников и посоперничает с проектом Starlink Илона Маска, а также создаст собственную орбитальную станцию взамен Международной космической станции (МКС), из проекта которой Москва выйдет в 2028 году, сообщает URA.
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