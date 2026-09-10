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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суд в Индиане разрешил Трею Кауфман-Ренну (59-й на драфте-2026) вернуться в NCAA

NCAA продолжает попытки остановить баскетболистов, пытающихся вернуться в студенческий спорт после четырех лет на этом уровне.

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