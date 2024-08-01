В Архангельской области в суд передали дело экс-главы сельского поселения

Судить чиновника будут за превышение должностных полномочий.Уголовное дело в отношении экс-главы сельского поселения направлено в суд в Красноборске, сообщают в прокуратуре Архангельской области в четверг, 1 августа.
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