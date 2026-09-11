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Аргументы недели

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Вдова участника СВО получила 200 тысяч рублей после восстановления на работе

Вдова участника СВО получила 200 тысяч рублей после восстановления на работе

В Санкт-Петербурге вдову участника специальной операции восстановили в должности после увольнения. Женщине также начислили компенсацию за вынужденный прогул и задержку зарплаты.

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