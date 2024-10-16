Мигрантам удлинили дорогу в Россию через ЗАГС

Эксперты объяснили важность борьбы с фиктивными браками в среде мигрантов @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков Иностранцам усложнили путь получения гражданства с помощью брака в России – теперь для получения разрешения на временное проживание вне квоты или ВНЖ им потребуется пробыть в семейном союзе три года.