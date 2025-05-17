Ольга Торубарова: Помню, когда ты родился и я увидела тебя в первый раз, сказала тебе:

Помню, когда ты родился и я увидела тебя в первый раз, сказала тебе:«Ты солнца лучик, звёздочка моя!И в целом мире лучше нет тебя!»И так уже целых 27 лет радуешь меня своими делами и поступками!С днём рождения, мой старший сын!подробнее>>> .