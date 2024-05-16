СКР занялся проблемой утопающего в фекалиях поселка под Челябинском

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в копейском поселке Кадровик. Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о длительном непринятии мер к ремонту очистных сооружений в Копейском городском округе.
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