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Царьград

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Politico: 45% немцев недовольны работой Урсулы фон дер Ляйен

Politico: 45% немцев недовольны работой Урсулы фон дер Ляйен

В сентябрьском опросе Politico выяснилось, что более 45% немцев считают Урсулу фон дер Ляйен неэффективной, а 22% французов не слышали о ней.

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