Граждане РФ смогут отказаться от передачи биометрических данных в ЕБС

Роскачество сообщило, что россияне могут отказаться от передачи своих биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября, так как нет точно установленных сроков для отказа от хранения и использования этих данных.
Роскачество сообщило, что россияне могут отказаться от передачи своих биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября, так как нет точно установленных сроков для отказа от хранения и использования этих данных.
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