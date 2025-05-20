Губернатор Филимонов отправил в отставку вологодскую чиновницу Шевцову Юлия Шевцова. Обложка © Telegram / Юлия Шевцова — Глава Нюксенского муниципального округа Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова была отправлена в отставку в связи с инцидентом, произошедшим с её дочерью.