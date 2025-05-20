Губернатор Филимонов отправил в отставку вологодскую чиновницу Шевцову Юлия Шевцова. Обложка © Telegram / Юлия Шевцова — Глава Нюксенского муниципального округа Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова была отправлена в отставку в связи с инцидентом, произошедшим с её дочерью.
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