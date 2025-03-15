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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков. У форварда «Эдмонтона» 49+51 в 66 играх

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:1 ОТ) и был признан первой звездой.

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